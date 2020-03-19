В Башкирии врачей учат делать анализ на коронавирус

В республике подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет – об этом сегодня вечером сообщили на ежедневном брифинге Минздрава республики. На данный момент под наблюдением врачей находятся 48 человек, среди них 7 детей. Обеспечивается тотальное обследование прибывающих в республику на предмет признаков заболевания, а студенты уже начали учиться дистанционно.
В учебной аудитории ни одного студента – только преподаватели. На компьютерах они готовят задания и здесь же их проверяют. А вот те, кто должен грызть гранит науки, сидят по другую сторону экрана и учатся онлайн. Со следующей недели в таком формате будут проходить все пары в Башкирском педагогическом университете.
По схожему принципу в условиях карантина будут обучаться и в остальных вузах. По возможности сидеть дома рекомендуют и диспетчеры колл-центра, созданного специально по вопросам коронавируса. Что делать, где лечить, можно ли оформить больничный? Телефоны горячей линии буквально разрываются от желающих узнать, как вести себя в условиях пандемии. У специалистов можно узнать режим работы больниц и поликлиник, и даже вызвать врача на дом.
Звонят на горячую линию и работодатели, которые хотят узнать, что делать с работником, вернувшимся из-за границы. В колл-центре записывают, когда и откуда прилетел человек. За сутки в колл-центр поступает порядка 700-800 вызовов. Данные по каждому звонку выводятся на электронное табло, причем звонят в том числе и врачи, которые, например, интересуются, какие случаи являются карантинными. Или же звонят с такими вопросами: как вернуть деньги за путевки? На эти вопросы здесь тоже могут дать ответы.
С сегодняшнего дня Республиканский центр эпидемиологии начал проводить мастер-классы для врачей. Их обучают, как правильно делать анализ на коронавирус. В дальнейшем такие исследования будут выполнять в семи лабораториях республики.
В Башкортостане свыше полутора тысяч человек уже прошли исследование на коронавирус. К счастью, ни один случай не подтвердился.
С этого дня каждый желающий в режиме онлайн может пообщаться с врачами-инфекционистами, психологами и теми, кто побывал на карантине. На первом лектории известный ученый Эрнст Мулдашев рассказал об устройстве иммунной системы и призвал население не впадать в крайности, принимая без назначения противовирусные препараты.
Трансляции онлайн-лектория будут проходить в 3 часа дня по вторникам и четвергам на YouTube-канале регионального отделения партии «Единая Россия».