В Башкирии врачей учат делать анализ на коронавирус

В республике подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет – об этом сегодня вечером сообщили на ежедневном брифинге Минздрава республики. На данный момент под наблюдением врачей находятся 48 человек, среди них 7 детей. Обеспечивается тотальное обследование прибывающих в республику на предмет признаков заболевания, а студенты уже начали учиться дистанционно.

В учебной аудитории ни одного студента – только преподаватели. На компьютерах они готовят задания и здесь же их проверяют. А вот те, кто должен грызть гранит науки, сидят по другую сторону экрана и учатся онлайн. Со следующей недели в таком формате будут проходить все пары в Башкирском педагогическом университете.

Подготовлено более 3 тысяч материалов. Контент у нас широкий, также проходят курсы повышения квалификации через систему дистанционного обучения. В принципе, все благополучно. Студенты будут выходить в онлайн-режим, занятия будут проходить по расписанию. Гульдар Ибрагимова, заместитель директора по учебной работе института педагогики

По схожему принципу в условиях карантина будут обучаться и в остальных вузах. По возможности сидеть дома рекомендуют и диспетчеры колл-центра, созданного специально по вопросам коронавируса. Что делать, где лечить, можно ли оформить больничный? Телефоны горячей линии буквально разрываются от желающих узнать, как вести себя в условиях пандемии. У специалистов можно узнать режим работы больниц и поликлиник, и даже вызвать врача на дом.

Если человек не может дозвониться в поликлинику, мы оформляем вызов по неотложке. Больной может оставаться дома, и к нему придет врач и оформит больничный лист. Были вопросы по поводу продуктов, повышения цен. Мы тоже успокаиваем, говорим, что это неправомерно. Елена Фролова, старший врач оперативного отдела скорой помощи

Звонят на горячую линию и работодатели, которые хотят узнать, что делать с работником, вернувшимся из-за границы. В колл-центре записывают, когда и откуда прилетел человек. За сутки в колл-центр поступает порядка 700-800 вызовов. Данные по каждому звонку выводятся на электронное табло, причем звонят в том числе и врачи, которые, например, интересуются, какие случаи являются карантинными. Или же звонят с такими вопросами: как вернуть деньги за путевки? На эти вопросы здесь тоже могут дать ответы.

С сегодняшнего дня Республиканский центр эпидемиологии начал проводить мастер-классы для врачей. Их обучают, как правильно делать анализ на коронавирус. В дальнейшем такие исследования будут выполнять в семи лабораториях республики.

Эти методы принимаются и для диагностики других инфекций. Особенности, конечно, есть у этих тест-систем, но метод нам знаком. Алия Салахова, врач клинической лабораторной диагностики больницы №22 г. Уфы

В Башкортостане свыше полутора тысяч человек уже прошли исследование на коронавирус. К счастью, ни один случай не подтвердился.

Человек, который приехал из-за рубежа и только подозревает у себя, даже если он здоров, он может предполагать, что у него были контакты с зараженными. Вот он обращается в поликлинику, и врач принимает решение, необходимо ли ему проходить тест на коронавирус. Анна Козак, главный врач Регионального центра гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан

С этого дня каждый желающий в режиме онлайн может пообщаться с врачами-инфекционистами, психологами и теми, кто побывал на карантине. На первом лектории известный ученый Эрнст Мулдашев рассказал об устройстве иммунной системы и призвал население не впадать в крайности, принимая без назначения противовирусные препараты.

Эти все лекарства направлены только на повышение иммунитета. А иммунитет как можно повысить: не надо быть ленивым, а надо много работать. Прогулочки дают многое. Но самое главное – быть бодрым. Эрнст Мулдашев, главный научный консультант Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Минздрава России