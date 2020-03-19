В Уфе проверили, насколько жителям хватит гречки и консервов

В Уфе выяснили, хватит ли продовольствия жителям республики. Для журналистов был организован пресс-тур по крупным складам и производствам Башкортостана. В первую очередь проверили наличие гречки, вокруг которой в последние дни творится небывалый ажиотаж.

Пустые полки, огромные очереди. Гречка – новая валюта, шутят интернет-пользователи. На вес золота или даже вместо алмаза для любимой. Вместе со всей страной Уфа скупала на выходных гречневую крупу. Она в последние дни у уфимцев пользуется особой популярностью, но здесь ее вдоволь. Крупа занимает несколько ярусов стеллажей. Её примерно больше 200 тонн.

Спрос на гречневую крупу в столице республики действительно увеличился. С понедельника – больше чем в 2 раза. Продукцию чаще стали отгружать в магазины. По словам специалистов, в республике сегодня есть запас гречки на 2 месяца.

Долгие месяцы поставщики не знали, куда эту гречку деть. Павел Антипин, управляющий сети «Байрам»

Один из самых долговечных продуктов – консервы. Спрос на них тоже возрос. В магазины республики уфимский комбинат поставляет на 5-7% больше. В итоге ежедневно – около 40 тонн.

У нас сегодня полностью забиты склады холодильника. Мы имеем не менее чем 2,5-месячный запас производства сырья. Александр Соломенников, директор Уфимского мясоконсервного комбината

200 тонн мяса птицы ежедневно выпускают на птицефабрике. План пишется раз в 2-3 года. На 2020-й согласно графику выпуск увеличили на 5 %. На предприятии замкнутый цикл производства.

По 250 грамм масла на каждого жителя республики производится ежедневно. Чишминский маслоэкстракционный комбинат работает в обычном режиме. Перерабатывает порядка 1000 тонн подсолнечника в сутки.

Круглосуточно здесь пекут ароматные батоны, сдобы и баранки. Только тут производят черниковский хлеб. В целом сейчас изготавливают примерно 30 тонн, в переводе на буханки – больше 40 тысяч.

Всплеск продаж товаров первой необходимости пришёлся на выходные. В следующие субботу и воскресенье ожидают вновь толпы покупателей. Если сравнивать с новогодним ажиотажем, то сейчас продали пока меньше продукции. Примерно в 2 раза.