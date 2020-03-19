Молочная кухня Башкирии удостоена золотой медали конкурса «Лучший продукт»

Они расположены в Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, запустили в Белорецке и в Сибае. И вот недавно у нас открылась в Уфе. Планируем еще до конца года запустить как минимум две модульные фабрики, которые позволят дополнительно получать нашу специализированную молочную продукцию.

Тимур Янгуразов, руководитель отдела сбыта молочной кухни Республики Башкортостан