Молочная кухня Башкирии удостоена золотой медали конкурса «Лучший продукт»

Диплом первой степени и золотая медаль в конкурсе «Лучший продукт». Молочная кухня Республики Башкортостан была удостоена награды в рамках проходящего в Уфе агропромышленного форума. Лучшим был признан йогурт питьевой, обогащенный четырьмя витаминами, для питания детей раннего возраста.
Именно для самых маленьких в первую очередь предназначена продукция региональной молочной кухни. В составе государственного автономного учреждения на сегодняшний день шесть модульных фабрик. Каждая из них перерабатывает до пяти тонн молока в сутки.