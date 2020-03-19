Житель Башкирии в 10 лет попал на войну и стал разведчиком

50 дней до Победы. Телеканал БСТ продолжает марафон историй, посвящённых Великой Отечественной войне. Сегодня мы расскажем о 86-летнем ветеране Александре Грошенко: несмотря на юный возраст – всего 10 лет – сын полка дошел до Берлина.
Это кадры из кинофильма «Сын полка». Во время Великой Отечественной войны солдаты Красной Армии подбирают мальчишку-сироту. Маленький Ваня не хочет ехать в тыл и становится разведчиком при батарее. Фильм, снятый по повести Валентина Катаева, словно отражение биографии Александра Грошенко. Ему было 10, когда погиб отец, а мать с сестрой после немецких бомбежек исчезли в толпе раненных.
Это был 1943. Под Курском шли ожесточенные бои. Командир одного из полков, отправившийся в тыл на переформирование, подобрал шустрого мальчишку, поставил на довольствие. Александр Филиппович до сих пор хорошо помнит своего опекуна подполковника Садыкова, подарившего ему не только спасение от голода и шальных пуль, но и трофейный пистолет. Так юный Александр оказался в артиллерийском полку 31-й дивизии. И в 10 лет он стал уже разведчиком.
Кто ж в худеньком белобрысом мальчишке заподозрит шпиона? Сашку – как называли его старшие однополчане – приходилось неоднократно разведывать позиции врага. Сначала Львов, потом освобождение западной Украины, форсирование Вислы и, наконец, Польша. С родным полком уже 12-летний разведчик дошел до самого Берлина. Вспоминать день Победы без слез ветеран не может.
После окончания войны Сашку определили в школу-интернат в Горьком. А в 1947 году нашлась и мама Александра Грошенко. Точнее, она сама его отыскала. Уже позже вместе с самым близким человеком Александр Филиппович переехал в Уфу, где и живет по сей день. Благодаря хорошей памяти о его истории сегодня знают и родные.
А судьба его на самом деле как остросюжетный фильм. И главное, у этого сценария – счастливый конец. Мирное небо над головой и радостные дети. «Пусть никогда им не придется увидеть то, что довелось испытать мне», – говорит сын полка.