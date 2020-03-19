Житель Башкирии в 10 лет попал на войну и стал разведчиком

50 дней до Победы. Телеканал БСТ продолжает марафон историй, посвящённых Великой Отечественной войне. Сегодня мы расскажем о 86-летнем ветеране Александре Грошенко: несмотря на юный возраст – всего 10 лет – сын полка дошел до Берлина.

Это кадры из кинофильма «Сын полка». Во время Великой Отечественной войны солдаты Красной Армии подбирают мальчишку-сироту. Маленький Ваня не хочет ехать в тыл и становится разведчиком при батарее. Фильм, снятый по повести Валентина Катаева, словно отражение биографии Александра Грошенко. Ему было 10, когда погиб отец, а мать с сестрой после немецких бомбежек исчезли в толпе раненных.

Где-то около Ростова меня ранило в ногу, в правую в коленку. И вместе с раненными солдаты, гражданские. Не поймешь, все это было смешано. Ну, в общем, я оказался где-то ближе, наверное, к Курску. Александр Грошенко, ветеран Великой Отечественной войны

Это был 1943. Под Курском шли ожесточенные бои. Командир одного из полков, отправившийся в тыл на переформирование, подобрал шустрого мальчишку, поставил на довольствие. Александр Филиппович до сих пор хорошо помнит своего опекуна подполковника Садыкова, подарившего ему не только спасение от голода и шальных пуль, но и трофейный пистолет. Так юный Александр оказался в артиллерийском полку 31-й дивизии. И в 10 лет он стал уже разведчиком.

Сейчас вот надо в эту деревню сходить, узнать, есть ли там немцы, техника ли есть. Ну одевали, соответственно, в тряпье там, туда-сюда. Александр Грошенко, ветеран Великой Отечественной войны

Кто ж в худеньком белобрысом мальчишке заподозрит шпиона? Сашку – как называли его старшие однополчане – приходилось неоднократно разведывать позиции врага. Сначала Львов, потом освобождение западной Украины, форсирование Вислы и, наконец, Польша. С родным полком уже 12-летний разведчик дошел до самого Берлина. Вспоминать день Победы без слез ветеран не может.

Это неописуемая, понимаете, радость была. Все целуются, обнимаются, тут пляшут, плачут. Все, что хочешь. Александр Грошенко, ветеран Великой Отечественной войны

После окончания войны Сашку определили в школу-интернат в Горьком. А в 1947 году нашлась и мама Александра Грошенко. Точнее, она сама его отыскала. Уже позже вместе с самым близким человеком Александр Филиппович переехал в Уфу, где и живет по сей день. Благодаря хорошей памяти о его истории сегодня знают и родные.

Когда рассказывает, у меня чувство, как будто бы я была там. Представляю, как вот фильмы же смотрим. Римма Хамидуллина, невестка Александра Грошенко