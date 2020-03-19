Игрок «Уфы» Кэтэлин Карп о ситуации с коронавирусом: «Пока паники нет»

Легионеры футбольной «Уфы», как и все остальные игроки команды, остаются в России в ожидании продолжения чемпионата. Как мы сообщали ранее, накануне мастеров распустили в связи с вынужденным перерывом в Российской премьер-лиге. Иностранные футболисты остаются в Уфе, но тренируются в домашних условиях – с одним из них нам удалось пообщаться по телефону.
По словам футболиста, все продукты спортсменам доставляют домой. У Карпа есть друзья, которые работают в ресторане, поэтому с этим проблем нет. «Пока паники нет, посмотрим, как будет дальше», – отметил полузащитник.