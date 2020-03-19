Игрок «Уфы» Кэтэлин Карп о ситуации с коронавирусом: «Пока паники нет»

Вчера Шамиль Камилович собрал нас, рассказал о дальнейших планах, сказал до 2 числа быть дома, всем иностранцам не выезжать, тем более у меня в Молдавию нельзя въехать. Дали программу, по которой мы должны заниматься дома. Мы все профессионалы, мы будем готовиться в домашних условиях.

Кэтэлин Карп, полузащитник ФК «Уфа»