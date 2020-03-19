Гендиректор «Салавата Юлаева»: «Умарк будет делать то, что скажет клуб»

Самый загадочный игрок «Салавата Юлаева» даже после своего отъезда в Швецию продолжает оставаться в топе новостей. На «Чемпионате» сначала появилось громкое заявление, что Линус Умарк не вернется в Россию, даже если чемпионат возобновят. Затем появилось опровержение.

Умарк утверждает, что журналист исковеркал его слова. И, наконец, опубликовано высказывание генерального директора «Салавата Юлаева» Александра Курносова: «Умарк будет делать то, что скажет клуб». Официальных комментариев на эту тему по-прежнему нет.