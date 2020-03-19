В Индии из-за коронавируса застряли дети из Башкирии

Сейчас отменяются рейсы, закрываются границы. Мы рекомендуем оставаться в республике. Многие кто выехали - самостоятельные туристы. В Испании люди, в Панаме. Люди могут остаться , если все будет ухудшаться. Мы рекомендуем не поддаваться панике. Я думаю, ближе к лету все вопросы будут решены. Мы сделали горячую линию первые в России, все объединились, ситуация тяжелая. Ведем разъяснительную работу для туристов. Номер телефона 8-800-505-94-56 с 10:00 до 20:00 по будням и с 11:00 до 18:00 в выходные. Самые острые вопросы беру под свой контроль.

Салават Нафиков, председатель Госкомитета РБ по туризму