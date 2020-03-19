В Индии из-за коронавируса застряли дети из Башкирии

Дети из Башкирии вот уже 10 дней не могут покинуть Индию. Об этом 19 марта сообщили на брифинге Минздрава, посвященному профилактике коронавируса. Власти рассказали, как будут возвращать застрявших школьников.
Туристы, которые уехали в отпуск за пределы России во время мировой пандемии коронавируса, создали себе много проблем. Сейчас главная задача для властей Башкирии - вернуть их обратно на Родину. Уроженцы республики разбросаны по всему миру.
Один наш житель застрял в Панаме. Авиакомпания “Люфтганза” отменила его рейс. Мы уже отрабатывали вопрос, как вывезти его.Решили, что можно вывезти его через Гавану рейсом “Аэрофлота”. Также 10 дней дети не могут вылететь из Дели. С комитетом по внешнеэкономическим связям будем отрабатывать завтра. Нашим туристам напомню, что в подобных случаях надо обращаться в консульства России. Там вам подскажут, как вернуться домой, через какие страны лететь.
Олег Гилев, заместитель председателя Госкомтранса Башкирии
Жителям Башкирии за границей стоит запастись терпения. Механизм возврата на родную землю в каждом случае индивидуален.
Сейчас отменяются рейсы, закрываются границы. Мы рекомендуем оставаться в республике. Многие кто выехали - самостоятельные туристы. В Испании люди, в Панаме. Люди могут остаться , если все будет ухудшаться. Мы рекомендуем не поддаваться панике. Я думаю, ближе к лету все вопросы будут решены. Мы сделали горячую линию первые в России, все объединились, ситуация тяжелая. Ведем разъяснительную работу для туристов. Номер телефона 8-800-505-94-56 с 10:00 до 20:00 по будням и с 11:00 до 18:00 в выходные. Самые острые вопросы беру под свой контроль.
Салават Нафиков, председатель Госкомитета РБ по туризму