Юрист рассказала, можно ли не платить кредит из-за карантина по коронавирусу

В последнюю неделю многих интересует вопрос: можно ли "поставить на паузу" свой кредит или ипотеку? Отправляя людей на карантин, некоторые работодатели урезают им зарплаты. Содержать семью и платить по счетам становится нереальной задачей. 

Юрист из Уфы Алина Абдрахимова отмечает: для того, чтобы не платить кредит во время пандемии, необходима совокупность нескольких факторов. Режим повышенной готовности к ЧС должен быть признан форс-мажором. Причем подобное заключение, как правило, делает руководитель субъекта. Так произошло в Москве после подписания Сергеем Собяниным соответствующего указа. 

Жителям Башкирии же забыть о банке не удастся. В республике по последним данным подозрение на коронавирус поставлено 48 пациентам, из них 7 - дети. При этом ни одного подтвержденного случая нет. 

При этом даже признанный форс-мажор не освобождает от обязательств, он лишь может освободить от ответственности за нарушение исполнения этих обязательств: неустойки, штрафа и тд, или позволяет расторгнуть договор без последствий с полным возвратом ранее полученного. Конкретно по кредитам и платежам сам факт пандемии не говорит, что вы не можете платить. Если только вас не заперли на карантин дома, да еще и без интернета. Именно вам придется доказывать, что ни при каких обстоятельствах вы не могли заплатить.

Алина Абдрахимова, юрист

Итак, какие 3 фактора должны совпасть, чтобы снять с вас ответственность по кредитам? 

1. Режим, введенный властями в регионе из-за коронавируса, должен быть признан форс-мажором. 

2. Банк необходимо своевременно уведомить о форс-мажорных обстоятельствах.

3. Невозможность оплаты и форс-мажор должны быть связаны друг с другом. 

Только в этих случаях банк может пойти клиенту навстречу и дать недолгую отсрочку по платежам. 