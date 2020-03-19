Юрист рассказала, можно ли не платить кредит из-за карантина по коронавирусу

В последнюю неделю многих интересует вопрос: можно ли "поставить на паузу" свой кредит или ипотеку? Отправляя людей на карантин, некоторые работодатели урезают им зарплаты. Содержать семью и платить по счетам становится нереальной задачей.
Юрист из Уфы Алина Абдрахимова отмечает: для того, чтобы не платить кредит во время пандемии, необходима совокупность нескольких факторов. Режим повышенной готовности к ЧС должен быть признан форс-мажором. Причем подобное заключение, как правило, делает руководитель субъекта. Так произошло в Москве после подписания Сергеем Собяниным соответствующего указа.
Жителям Башкирии же забыть о банке не удастся. В республике по последним данным подозрение на коронавирус поставлено 48 пациентам, из них 7 - дети. При этом ни одного подтвержденного случая нет.
Итак, какие 3 фактора должны совпасть, чтобы снять с вас ответственность по кредитам?
1. Режим, введенный властями в регионе из-за коронавируса, должен быть признан форс-мажором.
2. Банк необходимо своевременно уведомить о форс-мажорных обстоятельствах.
3. Невозможность оплаты и форс-мажор должны быть связаны друг с другом.
Только в этих случаях банк может пойти клиенту навстречу и дать недолгую отсрочку по платежам.