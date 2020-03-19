Юрист рассказала, можно ли не платить кредит из-за карантина по коронавирусу

При этом даже признанный форс-мажор не освобождает от обязательств, он лишь может освободить от ответственности за нарушение исполнения этих обязательств: неустойки, штрафа и тд, или позволяет расторгнуть договор без последствий с полным возвратом ранее полученного. Конкретно по кредитам и платежам сам факт пандемии не говорит, что вы не можете платить. Если только вас не заперли на карантин дома, да еще и без интернета. Именно вам придется доказывать, что ни при каких обстоятельствах вы не могли заплатить.

Алина Абдрахимова, юрист