В Уфе преподаватель института ставила оценки за деньги

55-летняя экс-преподаватель одного из уфимских университетов попалась на взяточничестве. Следком завершил расследование уголовного дела. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе ведомства.

Преподаватель получила 24,5 тысячи рублей от 12 студентов за получение положительных оценок. Обвиняемая проставила оценки без проверки знаний. Вскоре женщина была задержана с поличным.

Сейчас на имущество обвиняемой арестовано. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Вскоре его направят в суд для рассмотрения.