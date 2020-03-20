В Башкирии прошел открытый урок, посвященный 75-летию Победы

На встрече со студентами Иглинского района "дитя войны" рассказала, как они жили в годы Великой Отчетсвенной. В историко-краеведческом музее для молодежи был организован открытый урок, посвященной 75-летию Победы. Приглашенной гостьей стала Флюра Янбухтина, родившаяся за год до начала Второй Мировой войны.

Ее детство прошло в городах Гомель и Горьком. Мама женщины была военным врачом, отец принимал участие в боевых действиях. С ним женщина встретилась после долгой разлуки только в 1945, когда он вернулся с фронта после тяжелого ранения.

Боялись, кричали. Были окопы и блиндажи, если мы выходили на улицу, если кричат: "воздух", то мы сразу кидались кто в окоп, кто в блиндаж. Я знаю, что крапива и лебеда нашим любимым лакомством были. Флюра Янбухтина, дитя войны

Всего за годы Великой Отечественной из Иглинского района на фронт ушли свыше 15 тысяч человек, в том числе 58 женщин-добровольцев. Из них свыше половины или каждый второй не вернулись: остались на поле боя, умерли от ран, пропали без вести. Активно вносили свою лепту жители и в тылу.