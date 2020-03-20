Число зараженных коронавирусом в России достигло 199 человек

Кроме этого более 62 000 человек находятся под наблюдением врачей. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве. Утром 19 марта в столице умерла 79-летняя больная коронавирусом женщина. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Состояние женщины было осложнено диабетом, гипертонией и атеросклерозом.