В Башкирии мошенники навариваются на панике из-за коронавируса

Пандемия коронавируса по всему миру заставляет людей паниковать. Так, с прилавков аптек пропали все медицинские маски и антисептики для рук. Мошенники решили воспользоваться массовой обеспокоенностью из-за нового вируса.

Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии, рассказала о нескольких случаях обмана в республике. Неизвестные в защитных костюмах, представляясь санитарами Центра гигиены, предлагают жителям дезинфицировать квартиру от коронавируса. Конечно, за свою услугу мошенники просят кругленькую сумму.

Однако ни Центр гигиены, ни Роспотребнадзор такие услуги не предоставляют, поэтому совершенно точно можно сказать, что дезинфекцию предлагают мошенники. Неизвестно, чем именно лже-санитары обрабатывают квартиры. Анна Казак напоминает, что дезинфекция проводится только на предприятиях и в общественном транспорте.