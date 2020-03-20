Элвин Грей выпустил, вызвавшую много споров, песню на стихи Бродского

Состоялся релиз новой песни башкирской звезды Элвина Грея на стихи русского поэта Иосифа Бродского. Ещё до своего появления песни вызвала множество споров среди поэтов республики, которые были откровенно против использования достояния классической литературы в современном жанре рэп. Однако Элвин Грей (Радик Юльякшин) решил не откладывать релиз остросоциальной песни «Не выходи из комнаты».

Башкирский певец Радик Юльякшин решил привнести в своё творчество больше осмысленности. Об этом артист сам рассказал на личной странице в социальной сети, отметив, что его публика уже давно готова «говорить о чём-то важном». В новой песне есть строчки, которые как нельзя лучше подходят под ситуацию, что творится во всём мире: «Слейся с обоями, забаррикадируйся от космоса, эроса, расы, вируса».

Узнав о планах Элвина Грея на стихи русского классика, уфимский писатель, член Союза писателей России и Башкирии Айдар Хусаинов открыто обратился к молодому артисту. В своём письме в стихотворной форме поэт попросил не трогать Бродского, не смешивать «высокое» с «бездумными прыжками на танцполе». Айдар Хусаинов призвал Элвина Грея заниматься тем, что у него хорошо получается, – петь незамысловатые песни для танцев.