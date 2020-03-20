Артистка из Башкирии станцевала в противогазе назло коронавирусу

Необычное видео сняла известная башкирская артистка Нэркэс Юлдашева. Девушка в народном костюме станцевала под звуки курая в противогазе. Своё эпатажное выступление танцовщица посвятила коронавирусу.

Из-за пандемии нового коронавируса многие концерты и массовые мероприятия стремительно отменяются, людей просят по возможности не выходить на улицу и соблюдать самоизоляцию. Нэркэс, хоть и смирилась с временными трудностями, настроена очень решительно. Олицетворением боевого настроя девушки стал танец в противогазе.

Ты можешь отменять мои мероприятия. Ты можешь отнять моих зрителей. Ты можешь запереть меня дома... Но мою любовь к танцам ты не отнимешь, коронавирус! Нэркэс Юлдашева

Нэркэс Юлдашева прославилась после участия в нескольких крупных проектах на популярных телеканалах. Девушка участвовала в шоу «Dance Революция», где не смогла пройти в следующий тур конкурса. А также приняла участие в 3 сезоне шоу «Танцы» на ТНТ.