Жительница Башкирии грозилась убить приставов топором и шприцем

В Чишмах произошёл настоящий сельский боевик. Как сообщает «Вести-Башкортостан», судебные приставы пришли к 43-летней местной жительнице исполнить решение Чишминского районного суда. Однако женщина встретила незваных гостей очень эмоционально.

Приставы должны были проследить предоставление хозяйкой части жилища взыскателям, а те должны были возвести стену и установить дверь. Но с родными «квадратами» 43-летняя женщина расставаться не хотела, поэтому сначала накричала на родственников и приставов. А когда буйную собаку многодетной мамы усыпили, она выхватила шприц и напала на приставов.

Буду сидеть, но я убью вас всех! Я сделаю всё, чтобы сделать так! Убью! Убью! хозяйка дома

После неудачи со шприцем женщина схватила топор, который тоже решила использовать для нападения. Однако приставам удалось выхватить орудие, но агрессивную даму это не остановило: своим детям она приказала открыть газ, чтобы взорвать дом. Конечно, газ удалось перекрыть, женщину вскоре усмирить, а её возлюбленного, который встал на защиту дамы сердца, заковать в наручники.

Теперь хозяйке дома может грозить не только делёжка территории, но и реальный срок.