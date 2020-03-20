Жительница Башкирии грозилась убить приставов топором и шприцем

В Чишмах произошёл настоящий сельский боевик. Как сообщает «Вести-Башкортостан», судебные приставы пришли к 43-летней местной жительнице исполнить решение Чишминского районного суда. Однако женщина встретила незваных гостей очень эмоционально.
Приставы должны были проследить предоставление хозяйкой части жилища взыскателям, а те должны были возвести стену и установить дверь. Но с родными «квадратами» 43-летняя женщина расставаться не хотела, поэтому сначала накричала на родственников и приставов. А когда буйную собаку многодетной мамы усыпили, она выхватила шприц и напала на приставов.
После неудачи со шприцем женщина схватила топор, который тоже решила использовать для нападения. Однако приставам удалось выхватить орудие, но агрессивную даму это не остановило: своим детям она приказала открыть газ, чтобы взорвать дом. Конечно, газ удалось перекрыть, женщину вскоре усмирить, а её возлюбленного, который встал на защиту дамы сердца, заковать в наручники.
Теперь хозяйке дома может грозить не только делёжка территории, но и реальный срок.
Фото: «Вести-Башкортостан».