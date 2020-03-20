В Башкирии проверяют качество почвы и семян

Сотрудники Башкирского референтного центра сделали контрольную закупку семян моркови и петуний. Сейчас как раз началась их активная продажа. Товар был куплен от разных производителей.
Каждая этикетка гласит: соответствует ГОСТу. Однако на деле при соблюдении температурного режима, степени увлажненности и других условий семена так и не проросли. Всходы дали лишь 20 процентов, хотя, к примеру, для моркови норма 50. Испортить семена могут и сами продавцы, если будут неправильно их хранить.
Специалисты также закупили почвогрунт. Исследования коснулись заявленного уровня содержания питательных веществ. Верить цифрам, как выяснилось, не стоит. И садоводам, скорее всего, придется дополнительно покупать удобрения. Сертификация почвы не предусмотрена, поэтому приобретая товар, лучше ориентироваться на проверенного продавца или принести землю в лабораторию. Иначе можно остаться вовсе без урожая.