В Башкирии проверяют качество почвы и семян

Сотрудники Башкирского референтного центра сделали контрольную закупку семян моркови и петуний. Сейчас как раз началась их активная продажа. Товар был куплен от разных производителей.

Каждая этикетка гласит: соответствует ГОСТу. Однако на деле при соблюдении температурного режима, степени увлажненности и других условий семена так и не проросли. Всходы дали лишь 20 процентов, хотя, к примеру, для моркови норма 50. Испортить семена могут и сами продавцы, если будут неправильно их хранить.