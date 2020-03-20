В Башкирии госпитализированы ещё три человека с подозрением на коронавирус

По последним данным на 20 марта выявлено ещё три человека с подозрением на коронавирус. Анализы пациентов уже переданы в лабораторию. Всего в стационаре находятся 51 человек с подозрением на новый вирус.

Среди 51 человек в стационаре находятся 7 детей. Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Башкирии нет. А с 18 марта в республике введён режим повышенной готовности по коронавирусу.

В связи с введённым режимом каникулы у школьников продлены до 6 апреля, а университеты переведены на дистанционное обучение. В Башкирии началось производство многоразовых медицинских масок. Также был создан специальный штаб по продовольствию.