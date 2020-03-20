В Башкирии проходят памятные мероприятия к 105-летию политика Зии Нуриева

«От аула до Кремля». Так коротко можно описать жизненный путь Зии Нуриева. Именно этими словами он и назвал в свое время написанную книгу.

Выдающегося политика вспоминали в родной деревне Верхнелачентау. 21 марта будет 105 лет со дня рождения Зии Нуриевича. Около двух десятилетий он занимал руководящие посты в республике, а затем и в союзном правительстве. Именно при нем создавались башкирские города и начинали работы крупнейшие предприятия. Экономика республика при нем сделала большой шаг вперед. И уже работая в правительстве страны, он никогда не забывал земляков и родную деревню.

В течение двух лет прошла газификация всех четырех деревень. Это по его просьбе, он прямо вышел на Муртазу Рахимова и все это дело продвинулось. И все население теперь пользуется этим газом благодаря нему. И эта школа тоже была построена благодаря нему. Фидрат Гареев, глава администрации Верхнелачентауского сельского поселения

Зия Нуриевич начинал простым учителем. Помимо обучения детей занимался и со взрослыми, устранял безграмотность. Молодого педагога заметили, вскоре он пошел на руководящие должности. Работа в башкирском Обкоме не стала для него пределом. Он был назначен на пост председателя Госкомитета заготовок СССР. А спустя несколько лет Зие Нуриеву позвонил Леонид Брежнев и сообщил, что принято решение назначить его заместителем председателя Совета министров Советского союза. На этой должности он и проработал до пенсии. Ушел из жизни Зия Нуриевич в 2012 году. Близкие, коллеги и земляки запомнили его хорошим человеком.