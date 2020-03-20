Что делать, если нет медицинской маски?

Для защиты от вирусных инфекций рекомендуется пользоваться четырехслойными медицинскими масками. Также нужно хорошо мыть руки и защищать глаза. Врачи рассказали, что делать, если нет маски.
Если в период инфекции у вас под рукой нет медицинской маски, ее можно заменить или сделать самому. Самодельную маску можно сделать из марли. Если вы оказались в ситуации, когда рядом кто-то кашляет или чихает, и у вас нет ни маски ни марли, можно закрыться обыкновенным шарфом.
Заразиться можно не только воздушно-капельным путем. Нужно обезопасить и глаза, потому что заразиться можно и через слизистые. Можно надеть медицинские очки. Обычные солнцезащитные очки тоже могут защитить глаза, но слабо. Но пренебрегать таким вариантом тоже не стоит.