Всё кровью залило: в Уфе мальчик серьёзно поранил ногу на детской площадке

Сегодня утром во дворе дома по улице Комсомольской произошел несчастный случай. Мальчик сильно поранил ногу на детской площадке, упав на торчащее стекло. Об этом стало известно из социальных сетей от возмущенных очевидцев.

Во дворе дома управляющая компания не так давно провела демонтаж старой площадки. По словам организации, детская территория не соответствовала ГОСТу. Однако после демонтажа конструкции по всему двору остались торчащее железо от качелей, стекла и другие опасные элементы, которые сотрудники компании не спешили убирать, отправляя детей «гулять в соседних дворах».

Конечно, родители возмущены таким отношением управляющей компании, ведь детей нельзя заставить гулять там, где им не хочется. Комментаторы отмечают, что в стекло мог угодить и ребёнок младше, которого такая рваная рана вообще могла привести к трагедии. Местные жители надеются, что инцидент заставит управляющую компанию привести детскую площадку в порядок.