Из-за перехода на удаленную работу в России может возникнуть дефицит ноутбуков

На российских складах электроники заканчиваются ноутбуки. Это связано с тем, что многих сотрудников компаний переводят на удаленную работу. Скупать ноутбуки начали еще до официального перевода на удаленку.

Покупать ноутбуки начали еще в первые недели подготовки к удаленной работе. По другим версиям еще одной причиной такого большого спроса стало падение курса рубля. Россияне подстраховались на будущее, купив ноутбуки, пока не выросла их цена. Больше всего покупались ноутбуки дороже 40 тысяч рублей.

Рынок электроники не был готов к такому ажиотажу, поэтому ноутбуки популярных марок найти сложно. А вот товар из новых поставок будет уже дороже из-за падения рубля. Стоит учитывать и то, что в Китае только наладилось производство после карантина, поэтому дефицита стоит ожидать