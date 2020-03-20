«Пусть восстановят по всем правам»: в Башкирии многодетная мать лишилась бесплатной земли

Многодетная семья из Иглино лишилась земли, которую им выделила администрация района. Они успели заложить фундамент будущего дома, а на днях узнали, что участок уже не в их собственности. В непростой ситуации разбирался корреспондент БСТ.

- Здесь должен был стоять дом, фундамент приготовили, сруб. Всё хотели для детей.

У Рузанны Ахматдиновой пять детей. Она была награждена медалью «Материнская слава». Семья еле сводит концы с концами, женщина воспитывает детей одна. В 2014 году администрация Иглинского района выделила семейству землю для застройки собственного жилья. Только вот процесс закончился, не успев начаться.

Только 100 тысяч рублей за два года семья Ахматдиновых потратила на возложение фундамента на этом участке, а также на закупку стройматериалов, но только на днях они узнали, что земля уже не принадлежит им.

– Пусть восстановят по всем правам то, что они у меня забрали.

Семья была признана малоимущей. Ахматдиновы стояли в очереди на участок с 2012 года, администрация Иглинского района выделила им 15 соток. Но когда пришло время регистрировать договор, многодетная мать узнала, что земля уже не принадлежит ей.

Сами, говорят, смотрите, у вас же документы на руках. Они мне ни сообщили, ни позвонили. Мои номера везде есть, в администрации. Они забрали у меня жилкапитал, потому что мы хотели дом построить. Рузанна Ахматдинова

Сейчас семья ютится в небольшой квартире у бабушки. В администрации пояснили, что у Ахматдиновых вышел срок на регистрацию права собственности в Россреестре, участок отдали следующей в очереди семье.

Так как в течение четырех лет это право они не зарегистрировали, то по состоянию на 2019 год этот участок документально был без прав. Анжелика Тимофеева, начальник отдела земельного контроля администрации Иглинского района