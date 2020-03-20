В Уфе показали, как проверяют качество асфальта

В уфимской дорожной лаборатории показали, как проверяют качество литого асфальта. Материала, который используется для ямочного ремонта. Образцы проходят испытания на определение средней плотности и водонасыщения.

Он не должен впитывать влагу, иначе асфальт из такого материала быстро разрушится. Далее проводятся испытания на прочность: фрагмент помещается под груз весом более 50 кг. Спустя час снимаются показания глубины вдавливания штампа с точностью до сотых миллиметров. По итогам испытаний принимается решение о допуске литого асфальта к использованию на дорогах.

При нынешних погодных условиях литая асфальтобетонная смесь является наиболее эффективной при ямочном ремонте. При этом материал используется как временная мера, которая направлена на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение последующего разрушения дорожного полотна.