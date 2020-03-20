Башкирский театр кукол покажет спектакли онлайн

Башкирский театр кукол ставит спектакли онлайн. Посмотреть лучшие постановки теперь можно будет на YouTube-канале и абсолютно бесплатно. Представления в прямом эфире скрасят досуг детей во время карантина, уверены инициаторы.
Чтобы окунутся в сказочный мир, необходимо лишь набрать в строке запроса в YouTube «Башкирский государственный театр кукол» и подписаться на канал.
К слову, завтра кукольники всего мира отметят свой профессиональный праздник. Башкирские актеры встретят его на сцене. Зрителей порадуют спектаклем «Буратино».