Башкирский театр кукол покажет спектакли онлайн

Башкирский театр кукол ставит спектакли онлайн. Посмотреть лучшие постановки теперь можно будет на YouTube-канале и абсолютно бесплатно. Представления в прямом эфире скрасят досуг детей во время карантина, уверены инициаторы.

Чтобы окунутся в сказочный мир, необходимо лишь набрать в строке запроса в YouTube «Башкирский государственный театр кукол» и подписаться на канал.