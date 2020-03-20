В Башкирии мошенники лишили семью 2,5 миллионов рублей

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщает, что женщине позвонили лже-сотрудники банка и предупредили, что с её счёта хотят списать все деньги. Чтобы защитить накопления, женщина продиктовала мошенникам не только данные своей карты, но и своих родителей. На протяжении месяца женщине звонили из «банка» и давали инструкции.