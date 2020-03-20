В Башкирии мошенники лишили семью 2,5 миллионов рублей

В Стерлитамаке семья лишилась большой суммы денег, поверив мошенникам. Злоумышленники представились сотрудниками банка и обманным путём завладели 2,5 миллионами рублей. Обманутая семья поспешила обратиться в правоохранительные органы.
Пресс-служба МВД по Башкирии сообщает, что женщине позвонили лже-сотрудники банка и предупредили, что с её счёта хотят списать все деньги. Чтобы защитить накопления, женщина продиктовала мошенникам не только данные своей карты, но и своих родителей. На протяжении месяца женщине звонили из «банка» и давали инструкции.
Оказалось, что на женщину и её семью были оформлены кредиты. А все деньги жительница Стерлитамака добровольно перевела на чужой счет, чтобы спасти от списания, правда счет этот оказался ненастоящим. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит расследовать запутанное дело, а мошенников найти.
Фото: Интернет.