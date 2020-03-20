В Уфе прошли соревнования по шахматам среди инвалидов

В Уфе накануне прошли республиканские соревнования по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. С этого турнира начинается ежегодная Спартакиада Башкортостана среди людей с инвалидностью. В шахматных баталиях приняло участие 20 команд, в составе которых три человека: двое мужчин и одна женщина.
Соревнования проходили по швейцарской системе в семь туров. По итогам однодневного турнира третье место заняла команда из Стерлитамака, на второй строчке расположились чишминские интеллектуалы, а победу праздновали хозяева – уфимцы.
Всего в рамках 29-й Спартакиады среди лиц с инвалидностью пройдут соревнования по восьми видам спорта. Будут также представлены бильярд, спортивный туризм, русский жим, гиревой спорт, настольный теннис, шашки и дартс.