В Уфе прошли соревнования по шахматам среди инвалидов

В Уфе накануне прошли республиканские соревнования по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. С этого турнира начинается ежегодная Спартакиада Башкортостана среди людей с инвалидностью. В шахматных баталиях приняло участие 20 команд, в составе которых три человека: двое мужчин и одна женщина.

Соревнования проходили по швейцарской системе в семь туров. По итогам однодневного турнира третье место заняла команда из Стерлитамака, на второй строчке расположились чишминские интеллектуалы, а победу праздновали хозяева – уфимцы.

Очень сильный состав игроков. Я посмотрел списки и увидел участников чемпионата Республики Башкортостан, некоторые даже его выигрывали. Шашки и шахматы самые распространенные и популярные виды спорта среди инвалидов.

Джалиль Сакаев, главный судья соревнований

Всего в рамках 29-й Спартакиады среди лиц с инвалидностью пройдут соревнования по восьми видам спорта. Будут также  представлены бильярд, спортивный туризм, русский жим, гиревой спорт, настольный теннис, шашки и дартс.

На соревнования приезжаем, первым делом у нас общение идет. Люди со всей Башкирии, которые, может быть, годами дома сидят. Спасибо организаторам за то, что мы дома не сидим.

Айдар Саетгареев, участник соревнований /с.Кандры/