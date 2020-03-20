В Башкирии пропавшего мужчину обглодали животные

В Уфимском районе 19 марта было найдено тело мужчины . Всё тело мёртвого было искусано дикими животными. Издание «КП-Уфа» сообщает, что мужчина числился пропавшим.

Погибшего не могли найти с конца января. Несмотря на сильные повреждения на теле, личность мужчины удалось быстро установить. В кармане одежды у погибшего было найдено пенсионное удостоверение.

65-летний мужчина вышел из дома в январе и больше не выходил на связь с родственниками. Сообщается, что погибший был жителем того же садового товарищества, в котором и был найден. Труп передали на судмедэкспертизу, чтобы установить причину смерти.