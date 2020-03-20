Стало известно, как жителям Башкирии оформить больничный в условиях пандемии коронавируса

Этот человек звонит в свою медицинскую организацию, сообщает, что он вернулся, что 14 дней еще не прошло. Поскольку он должен провести в карантине этот срок, ему дистанционно открывают больничный лист. Это оплачивается из Фонда соцстрахования. Все эти решения приняты, даже без симптомов человеку после прибытия открывается больничный лист.

Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр семьи, труда и социальной защиты населения