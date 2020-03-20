Стало известно, как жителям Башкирии оформить больничный в условиях пандемии коронавируса

В Башкирии определили порядок оформления больничных из-за режима повышенной готовности в условиях угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер, министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова. Правила действуют в отношении застрахованных граждан, которые вернулись в РФ и стран, где зарегистрированы факты заболевания COVID-19, а также на тех, кто с ними проживает.
Основным документом для назначения выплат выступает листок нетрудоспособности, оформленный в электронном виде медорганизациями. Если больничный оформляется на основании осмотра врачом, то поликлиника должна не позднее следующего дня направить в Фонд социального страхования информацию о выдаче листка нетрудоспособности. Больничный оформляется на две недели.
Напомним, режим повышенной готовности введен с 18 марта по 20 апреля. Запрещено проводить мероприятия, в которых принимают участие свыше 250 человек. Кроме того, работодателям рекомендовано переводить сотрудников на удаленный режим работы. Также изменения коснулись и образовательные учреждения: дети будут учиться дистанционно после каникул.