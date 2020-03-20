В Уфе система «Инцидент» помогла решить проблему с люком, повреждающим машины

Местные
автовладельцы долгое время объезжали опасный участок. А вот проезжие не всегда
замечали препятствие. Как следствие – отсюда отправлялись прямо в автосервис.
Автомобилисты
жаловались. И жаловались, что не одна машина. Вот проезжали, царапины
проходили, слышно, как задевают машины. Уж они как-то, вроде, пытались
объезжать. Но всё равно попадались под этот колодец. Есть и там въезд, но
оттуда неудобно заезжать. Машины. Основной поток идёт. Светофор стоит. А здесь
уже непосредственно заезжают и во двор. Смотря, кто откуда едет.
Зухра Белоусова, старшая по дому №7 по ул. Красноводской
Проблему
не устраняли несколько месяцев. Один из жителей дома №7 по улице Красноводской
написал о проблеме в сети. Комментарий мужчина оставил под одним из постов
Радия Хабирова. Обращение зафиксировала система «Инцидент».
Система «Инцидент-менеджмент»
зафиксировала обращение, что по улице Красноводской, 7, в Уфе выпирает крышка
люка, что является потенциальной угрозой как для автолюбителей, так и для
пешеходов. Поэтому сотрудники администрации Советского района оперативно связались
с собственником люка.
Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан
Решение
проблемы было перенаправлено управляющей организации. Недостаток был устранён
уже на следующий день. Заявитель получил ответ с фотоподтверждением.
Выяснили, чей колодец.
Тепловые сети, это УИС (Уфимские инженерные сети). Буквально моментально на
следующий день они бригаду отправили и вот это всё восстановили. Опустили люк,
и, получается, ещё раз его забетонировали по бокам. Тогда сначала отбили,
опустили, потом обратно забетонировали. И ровная поверхность сейчас получилась.
Альфред Мажитов, заместитель директора ЖЭУ № 60 г. Уфы
Проблема
в данном случае решилась только после обращения в соцсети. По словам
представителя УЖХ, жители могли позвонить напрямую в управляющую компанию.