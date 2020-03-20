В Уфе система «Инцидент» помогла решить проблему с люком, повреждающим машины

Система «Инцидент-менеджмент» зафиксировала обращение, что по улице Красноводской, 7, в Уфе выпирает крышка люка, что является потенциальной угрозой как для автолюбителей, так и для пешеходов. Поэтому сотрудники администрации Советского района оперативно связались с собственником люка.

Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан