В Уфе система «Инцидент» помогла решить проблему с люком, повреждающим машины

Местные автовладельцы долгое время объезжали опасный участок. А вот проезжие не всегда замечали препятствие. Как следствие – отсюда отправлялись прямо в автосервис.

Автомобилисты жаловались. И жаловались, что не одна машина. Вот проезжали, царапины проходили, слышно, как задевают машины. Уж они как-то, вроде, пытались объезжать. Но всё равно попадались под этот колодец. Есть и там въезд, но оттуда неудобно заезжать. Машины. Основной поток идёт. Светофор стоит. А здесь уже непосредственно заезжают и во двор. Смотря, кто откуда едет.

Зухра Белоусова, старшая по дому №7 по ул. Красноводской

Проблему не устраняли несколько месяцев. Один из жителей дома №7 по улице Красноводской написал о проблеме в сети. Комментарий мужчина оставил под одним из постов Радия Хабирова. Обращение зафиксировала система «Инцидент».

Система «Инцидент-менеджмент» зафиксировала обращение, что по улице Красноводской, 7, в Уфе выпирает крышка люка, что является потенциальной угрозой как для автолюбителей, так и для пешеходов. Поэтому сотрудники администрации Советского района оперативно связались с собственником люка.

Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан

Решение проблемы было перенаправлено управляющей организации. Недостаток был устранён уже на следующий день. Заявитель получил ответ с фотоподтверждением.

Выяснили, чей колодец. Тепловые сети, это УИС (Уфимские инженерные сети). Буквально моментально на следующий день они бригаду отправили и вот это всё восстановили. Опустили люк, и, получается, ещё раз его забетонировали по бокам. Тогда сначала отбили, опустили, потом обратно забетонировали. И ровная поверхность сейчас получилась.

Альфред Мажитов, заместитель директора ЖЭУ № 60 г. Уфы

Проблема в данном случае решилась только после обращения в соцсети. По словам представителя УЖХ, жители могли позвонить напрямую в управляющую компанию.