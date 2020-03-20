Житель Башкирии ограбил церковь

Житель Благовещенского района Башкирии обокрал церковь. В полицию обратилась 41-летняя женщина. Оперативники возбудили уголовное дело.
Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 28-летний сельчанин. Отпираться он не стал.
Молодой мужчина в один из дней решил зайти в церковь. Но цель его похода в храм была совсем не такая, как у обычных прихожан. Посетитель нашел подсобное помещение, сорвал навесной замок на входной двери и забрал из комнаты алюминиевую флягу, шуруповерт и лобзик. А дальше отправился сбывать похищенное.
пресс-служба МВД Башкирии.
Краденные вещи злоумышленник продал. На вырученные деньги он купил алкогольные напитки и закуску. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Однако долго прибывать в состоянии эйфории злоумышленнику не удалось. Стражами порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан. Оказалось, что мужчина уже был ранее судим за кражу.