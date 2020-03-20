Житель Башкирии ограбил церковь

Молодой мужчина в один из дней решил зайти в церковь. Но цель его похода в храм была совсем не такая, как у обычных прихожан. Посетитель нашел подсобное помещение, сорвал навесной замок на входной двери и забрал из комнаты алюминиевую флягу, шуруповерт и лобзик. А дальше отправился сбывать похищенное.

пресс-служба МВД Башкирии.