Аэропорт «Уфа» с 21 марта перестает работать на вылет в другие страны

С завтрашнего дня международный терминал аэропорта «Уфа» будет работать только на прилет. Сейчас будут обсуживаться прилетающие самолеты из-за границы с нашими соотечественниками. За пределами Российской Федерации остаются примерно 3,2 тысячи туристов из Башкортостана.

Удалось вернуть 4 жителей республики, которые пребывали в Индии. Страна, к слову, по предварительной информации, закрывает воздушное пространство на две недели. На сегодняшний день подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике нет. Под наблюдением врачей находятся 50 человек.