В Уфе пожилая пара стала жертвой мошенников

В башкирской столице пожилая супружеская пара стала жертвой мошенников. Пенсионерка обратилась в полицию. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Возле подъезда пенсионерка встретила двоих мужчин. Злоумышленники представились соцработниками и сообщили, что пожилой женщине полагается господдержка в размере тысячи рублей. Они отметили, что им нужна сдача с пятитысячной купюры.
Бабушка пригласила незнакомцев к себе в квартиру. Она достала из серванта свои сбережения и отдала сдачу. Муж потерпевшей тоже решил поучаствовать в программе.
В этот момент незнакомцы попросили женщину пройти на кухню, чтобы сфотографировать. Один из них вернувшись в гостиную, попросил супруга передать ему пакет с деньгами, якобы так сказала его жена. После чего аферисты по очереди покинули квартиру пенсионеров, прихватив с собой пакет с деньгами. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.
Полиция рекомендует: ни в коем случае не впускайте незнакомцев в свое жилище. Если незнакомцы представляются сотрудниками коммунальных, социальных и других государственных организаций, попросите предъявить документы, перезвоните в учреждение, от имени которого они действуют, и уточните, являются ли эти люди их сотрудниками. Перепроверяйте всю информацию, поступающую вам от незнакомых лиц.