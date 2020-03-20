В Уфе пожилая пара стала жертвой мошенников

В этот момент незнакомцы попросили женщину пройти на кухню, чтобы сфотографировать. Один из них вернувшись в гостиную, попросил супруга передать ему пакет с деньгами, якобы так сказала его жена. После чего аферисты по очереди покинули квартиру пенсионеров, прихватив с собой пакет с деньгами. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по Башкирии