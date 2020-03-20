В Уфе показали, как дезинфицируют магазины из-за коронавируса

Торговые предприятия Уфы усиливают санитарные меры в связи с профилактикой коронавирусной инфекции. В продуктовых магазинах теперь чаще должны проводить влажную уборку и использовать при этом специальные дезинфицирующие средства. Насколько соблюдают рекомендации Роспотребнадзора в уфимских магазинах, выяснил корреспондент телеканала БСТ.
Работы у тети Вали, как её называют коллеги, прибавилось. Вместо привычных трёх, влажную уборку в магазине теперь проводят как минимум пять раз в день.
Хоть и нет в нашей республике подтвержденных случаев заражения коронавирусом, Валентина Николаева считает: профилактика лишней не будет. Если раньше при уборке использовали обычные моющие жидкости, теперь специальные дезинфицирующие средства.
Это продуктовый магазин шаговой доступности в микрорайоне Сипайлово. Пусть здесь поток покупателей не такой и большой, но меры профилактики серьезные.
В крупных гипермаркетах к рекомендациям по недопущению распространения вируса отнеслись серьезно. Профилактические меры – уже со входа в магазин. На стенах антибактериальные диспенсеры. А в торговом зале каждые три часа проводится дезинфекция помещения.
Одни игнорируют, другие не проходят мимо. Дезинфекция рук прежде всего необходима для своей же безопасности, говорят покупатели.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует оплачивать покупки банковскими картами. Не секрет, что деньги могут стать переносчиком вируса. Поэтому отдельная забота о персонале гипермаркета. Кассиры в масках и каждые полчаса обрабатывают руки дезинфицирующей жидкостью. А по широким проходам колесят поломоечные машины. Их также заправляют специальными средствами.
В адрес Госкомторговли региона ежедневно поступают методические рекомендации от Управления Роспотребнадзора и Минпромторга России. Вся информация по принятию мер для защиты граждан доносится непосредственно до предприятий торговли Башкортостана.
В ряде торговых комплексов закрыты детские игровые зоны и отменены массовые мероприятия. По сведениям, предоставленным муниципалитетами региона, меры по профилактике коронавирусной инфекции принимаются на всех предприятиях торговли и общественного питания республики.