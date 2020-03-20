В Уфе показали, как дезинфицируют магазины из-за коронавируса

Торговые предприятия Уфы усиливают санитарные меры в связи с профилактикой коронавирусной инфекции. В продуктовых магазинах теперь чаще должны проводить влажную уборку и использовать при этом специальные дезинфицирующие средства. Насколько соблюдают рекомендации Роспотребнадзора в уфимских магазинах, выяснил корреспондент телеканала БСТ.

Работы у тети Вали, как её называют коллеги, прибавилось. Вместо привычных трёх, влажную уборку в магазине теперь проводят как минимум пять раз в день.

Протираем все полки, полы моем и ручки дверей. Чтобы в чистоте было, чтобы от вируса этого оградиться. Валентина Николаева, технический работник магазина

Хоть и нет в нашей республике подтвержденных случаев заражения коронавирусом, Валентина Николаева считает: профилактика лишней не будет. Если раньше при уборке использовали обычные моющие жидкости, теперь специальные дезинфицирующие средства.

Закупили мы средство «Ника» – это универсальное дезинфицирующее средство. Мы протираем те места, где пользуются в основном покупатели. Альбина Хурамшина, товаровед продуктовой сети

Это продуктовый магазин шаговой доступности в микрорайоне Сипайлово. Пусть здесь поток покупателей не такой и большой, но меры профилактики серьезные.

В крупных гипермаркетах к рекомендациям по недопущению распространения вируса отнеслись серьезно. Профилактические меры – уже со входа в магазин. На стенах антибактериальные диспенсеры. А в торговом зале каждые три часа проводится дезинфекция помещения.

Одни игнорируют, другие не проходят мимо. Дезинфекция рук прежде всего необходима для своей же безопасности, говорят покупатели.

Я считаю, что это очень необходимо, особенно в сегодняшних условиях. Наталья Золотникова, покупатель

Всемирная организация здравоохранения рекомендует оплачивать покупки банковскими картами. Не секрет, что деньги могут стать переносчиком вируса. Поэтому отдельная забота о персонале гипермаркета. Кассиры в масках и каждые полчаса обрабатывают руки дезинфицирующей жидкостью. А по широким проходам колесят поломоечные машины. Их также заправляют специальными средствами.

У нас всегда используются только профессиональные моющие дезинфицирующие средства, которые используются в предприятиях общественного питания. Дезинфицирующие средства, где содержатся все необходимые вещества, направленные на уничтожение всех патогенных микроорганизмов. Евгения Смирнова, санитарный врач гипермаркета

В адрес Госкомторговли региона ежедневно поступают методические рекомендации от Управления Роспотребнадзора и Минпромторга России. Вся информация по принятию мер для защиты граждан доносится непосредственно до предприятий торговли Башкортостана.

Все эти рекомендации выполняются. Многие сети с пониманием отнеслись к этой ситуации, многие закупили уже дозаторы для кожной обработки поверхности рук покупателей. То есть, в принципе, мы на сегодня видим, что у нас сфера торговли активно принимает все меры для защиты граждан от распространения данной коронавирусной инфекции. Алексей Гусев, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей