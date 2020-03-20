В Уфе вновь открылись тренинги, после которых люди шли на самоубийство

В Уфимском районе надзорные органы пожаловали с проверкой в тренинговую школу Klambet Leader School. Руководит ею печально известный коуч Сергей Кламбет. Как под соусом тренингов личностного роста убивают саму личность и высасывают миллионы?

Хором, улыбаясь новичкам, уже бывалые сектанты – или, как они себя называют, «капитаны лидеров» – встречают в своем полку прибывших. Таких же зависимых, как и они, только не от веществ, а от эмоций.

Пока не понял. Акцентов каких-то не было. Пока общая информация. А так все хорошо, все интересно. – А какая общая информация? – По мыслям. – Промывали вам мозги? – Нет, никто ничего не промывал. Рифат Идрисов, участник тренингов

В поисках счастья уже прошедшие школу Кламбета приводят сюда своих друзей, знакомых и даже членов семьи. Обучение личностному росту состоит из трех модулей. Их цена варьируется от 10 до 80 тысяч рублей. Коучи школы Кламбета используют методику «Лайфспринг», которая запрещена в США и в странах Европы. Её особенность в том, что за три стадии тренингов у человека полностью меняется личность, его мировоззрение и образ мыслей.

Чисто сектантские признаки: обман при вовлечении – человеку дается недостоверная информация, культ лидера, выработка тренингозависимости. Участник несет и несет деньги. Человек, прошедший тренинг и севший на него, пойдет дальше. Вадим Розенфельд, религиовед

Несколько лет назад жертвой «наркотика счастья» стал 31-летний Александр Дубинин. По словам родственников, в петлю его вогнала тренинговая компания «Выбор». Такие же курсы посещала и студентка Алина Шамсутдинова. Круглую отличницу, которая так тянулась за новыми знаниями, занималась спортом, тоже нашли повешенной.

Тренинговая компания «Выбор» сейчас именуется Klambet Leader School. Принадлежит все это одному человеку – Сергею Кламбету. Если первая организация была ликвидирована после массовых проверок ведомств и правоохранительных органов, то в открытии новой школы Кламбет учел все ошибки. Однако официально организация расположена в Уфе – кабинет при всем желании вместит не более 8 человек. По факту же курсы проходят за чертой города.

Klambet Leader School арендует помещение в селе Чесноковка и не имеет лицензии, чтобы вести любую образовательную деятельность. Прокуратура и налоговая пожаловала в школу с проверкой. Тут у организаторов тренинга внезапно пропала улыбка, а коучи и участники вдруг решили проводить занятия за закрытыми дверями. Сам Кламбет при этом спрятался от правоохранителей в кладовке.