В Башкирии более 80 тысяч человек приняли участие в Днях чистоты

В республике прошли первые Дни чистоты. На борьбу со снегом и наледью, а также мусором вышли не только жилищно-коммунальные службы. Свою территорию очищали сотрудники администраций муниципалитетов, учреждений образования и культуры, частных организаций и простые жители.
За три месяца зимы снег плотно слежался. Но если разворошить сугроб, то он растает быстрее. Студентка Гульшат Шангараева орудует лопатой наравне с мужчинами. Говорит: такая работа ей не в новинку.
Там, где одной лопатой не обойтись на помощь приходит тяжелая техника. Как правило, это пешеходные дорожки, где образовалась толстая наледь. Пара движений ковшом – и лед отступает.
В некоторых муниципалитетах Дни чистоты стартовали еще в среду. На улицы вышли сотрудники районных администраций, учреждений образования, культуры и здравоохранения, частных организаций. Параллельно с ворошением снега шло и благоустройство территорий. В Янауле, например, на деревьях спиливали крупные ветви, которые мешали проезду транспорта и движению пешеходов. А в Кушнаренковском и Чекмагушевском районах на борьбу за чистоту местные жители вышли, вооружившись еще и метлами. После растаявших сугробов открылось много мусора и опавших листьев. В Нефтекамске уже наметили планы по озеленению города.
На субботник вышли и сотрудники администрации Главы республики, регионального правительства, министерств. Зона их ответственности – парк Матросова.
Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о проведении в регионе Дней чистоты. В муниципалитетах их должны проводить не реже 2 раз в месяц. В перечне работ – благоустройство и очистка дворов, улиц, дорог, парков, садов с привлечением местных предприятий и организаций. По предварительной информации МинЖКХ, участие в первых Днях чистоты приняли более 80 тысяч человек и было вывезено почти 380 тонн мусора.