В Башкирии более 80 тысяч человек приняли участие в Днях чистоты

В республике прошли первые Дни чистоты. На борьбу со снегом и наледью, а также мусором вышли не только жилищно-коммунальные службы. Свою территорию очищали сотрудники администраций муниципалитетов, учреждений образования и культуры, частных организаций и простые жители.

За три месяца зимы снег плотно слежался. Но если разворошить сугроб, то он растает быстрее. Студентка Гульшат Шангараева орудует лопатой наравне с мужчинами. Говорит: такая работа ей не в новинку.

Нормально работается. У меня бабушка с дедушкой в деревне. Я им со всем этим помогаю, поэтому эта работа мне дается легко. Природа должна быть чистой всегда. Поэтому надо помогать дворникам и всем. Гульшат Шангареева

Там, где одной лопатой не обойтись на помощь приходит тяжелая техника. Как правило, это пешеходные дорожки, где образовалась толстая наледь. Пара движений ковшом – и лед отступает.

В некоторых муниципалитетах Дни чистоты стартовали еще в среду. На улицы вышли сотрудники районных администраций, учреждений образования, культуры и здравоохранения, частных организаций. Параллельно с ворошением снега шло и благоустройство территорий. В Янауле, например, на деревьях спиливали крупные ветви, которые мешали проезду транспорта и движению пешеходов. А в Кушнаренковском и Чекмагушевском районах на борьбу за чистоту местные жители вышли, вооружившись еще и метлами. После растаявших сугробов открылось много мусора и опавших листьев. В Нефтекамске уже наметили планы по озеленению города.

18 апреля планируем приступить к посадке деревьев по улице Комсомольской. Сейчас рассматриваем яблони, сирень, дуб. Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Нефтекамска

На субботник вышли и сотрудники администрации Главы республики, регионального правительства, министерств. Зона их ответственности – парк Матросова.

Погода прекрасная, я считаю, и мы вышли, чтобы помочь нашей природе быстрее попрощаться с зимой, чтобы быстрее наступила весна. Поэтому я считаю, что все должны приложить усилия. Гульфия Байрамгулова, специалист Управления делами администрации Главы Республики Башкортостан