Семен Елистратов об отмене чемпионата мира по шорт-треку: «Я очень расстроился»

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов начинает подготовку к сезону. Это один из тех спортсменов, который не боится экспериментировать. К примеру, в прошлом мае решился написать письмо в сборную Венгрии по шорт-треку, чтобы тренироваться в их составе.

Досадная оплошность подвела венгров, которые принимали чемпионат Европы по шорт-треку в этом году. Российские шорт-трекисты, в том числе Семен Елистратов из Башкортостана благодаря дисквалификации венгров выиграли золото. Для уфимского спортсмена это противостояние знаковое: вот уже почти год он тренируется не в составе сборной России, а именно в расположении национальной команды Венгрии. И с этими ребятами Семен и тренируется.

Так получилось, что я поменял систему подготовки. Так получилось, что попал в сборную Венгрии. Я не ожидал, что меня примут, что меня возьмут. Там очень сильный спарринг-партнер, а это очень важно для нашего вида спорта, чтобы расти. Менталитет очень близок к русскому, жаль, что нет пельменей, но это не страшно. Семен Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку

Отсутствие пельменей – не самое главное испытание в жизни Семена Елистратова. Ему пришлось пройти и через допинг-скандал, когда в его пробах обнаружили только что запрещенный милдронат. И выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх тоже было нелегко. А если вспомнить начало карьеры, то после неудачных игр в Ванкувере Елистратов вообще чуть было не ушел из спорта. Но, преодолевая все эти испытания, каждый раз взлетает еще выше. Результаты минувшего сезона – очередное доказательство.

Больше всего мне запомнилась победа на втором этапе Кубка мира в Монреале – выиграл дистанцию в 1000 метров. Эта дистанция мне запомнилась больше всего, может быть, потому, что в финале было три корейца, а я один. Семен Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку

В этом сезоне Семен Елистратов выступал в отличной физической форме. Целенаправленно готовился и к чемпионату мира. Но увы, соревнования отменили из-за пандемии коронавируса.

Я очень расстроился, когда отменили чемпионат мира по шорт-треку. Потому что я был один из претендентов на медали чемпионата мира. Но как случилось, так случилось. Мое отношение спокойное, в Уфе спокойно. Многие думают, что я вообще не в Уфе живу, в Москве живу. Я не знаю, откуда эта информация. Я каждый год провожу в Уфе, никуда не езжу отдыхать. Семен Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку