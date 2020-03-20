Семен Елистратов об отмене чемпионата мира по шорт-треку: «Я очень расстроился»

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов начинает подготовку к сезону. Это один из тех спортсменов, который не боится экспериментировать. К примеру, в прошлом мае решился написать письмо в сборную Венгрии по шорт-треку, чтобы тренироваться в их составе.
Досадная оплошность подвела венгров, которые принимали чемпионат Европы по шорт-треку в этом году. Российские шорт-трекисты, в том числе Семен Елистратов из Башкортостана благодаря дисквалификации венгров выиграли золото. Для уфимского спортсмена это противостояние знаковое: вот уже почти год он тренируется не в составе сборной России, а именно в расположении национальной команды Венгрии. И с этими ребятами Семен и тренируется.
Отсутствие пельменей – не самое главное испытание в жизни Семена Елистратова. Ему пришлось пройти и через допинг-скандал, когда в его пробах обнаружили только что запрещенный милдронат. И выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх тоже было нелегко. А если вспомнить начало карьеры, то после неудачных игр в Ванкувере Елистратов вообще чуть было не ушел из спорта. Но, преодолевая все эти испытания, каждый раз взлетает еще выше. Результаты минувшего сезона – очередное доказательство.
В этом сезоне Семен Елистратов выступал в отличной физической форме. Целенаправленно готовился и к чемпионату мира. Но увы, соревнования отменили из-за пандемии коронавируса.
Тем более сейчас, когда у Семена Елистратова растет полуторагодовалый сын. А впереди еще есть спортивные цели и задачи. С понедельника снова приступит к тренировкам.