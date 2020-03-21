В Уфе продолжаются поиски 23-летнего парня, пропавшего год назад

В башкирской столице продолжаются поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 23-летнего Азамата Сатимова. Юноша не выходит на связь с близкими с 19 апреля прошлого года.

В поисках принимают активное участие волонтеры. По их словам, юноша может находиться в любом районе Башкирии. Ориентировка на пропавшего парня разлетелась по соцсетям.

Приметы: среднего роста, худощавый, волосы темные, кареглазый. В день исчезновения был одет в темно-фиолетовую куртку, черные джинсы и кроссовки синего цвета. С собой у него был черный рюкзак.