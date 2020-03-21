В одном из парков Уфы обнаружены следы вандализма

В этом году отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны и Победы над нацизмом. В преддверии великого праздника в уфимском парке Победы были обнаружены следы вандализма. Подробности сообщили в пресс-службе городской Администрации.

На бордюрах и гранитных плитах обнаружены следы от колес скейтбордов и велосипедов. Также появились царапины и сколы на граните возле лестницы.

По факту вандализма было написано заявление в правоохранительные органы. В случае мелкого хулиганства нарушителей оштрафуют. Если же признается факт вандализма, то им грозит до трех лет тюрьмы.