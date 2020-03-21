Житель Башкирии совращал первоклассниц

В Чишминском районе Башкирии произошло чудовищное преступление. 55-летний мужчина совращал двух 7-летних девочек. Подробности рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.

Вопиющий случай произошел в октябре прошлого года. Злоумышленник «совершил насильственные действия сексуального характера» в отношении первоклассниц. Все это происходило возле жилого пятиэтажного дома.

Подозреваемый был доставлен в Следственный комитет. Сейчас он находится под стражей. Обстоятельства чудовищного преступления выясняются.

Фото: Интернет.