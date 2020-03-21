В Уфе из салона элитной иномарки украли 16 тысяч долларов

Накануне в Уфе произошло ЧП. Из салона элитного внедорожника неизвестный похитил 16 тысяч долларов. Об этом сообщило издание КП-Уфа.

В полицию обратился 55-летний мужчина. Он сообщил, что оставил свой автомобиль марки на "Тойота" буквально на 15 минут. Когда хозяин вернулся, из салона исчезла барсетка с наличными и документами.

По предварительным данным, злоумышленник пробрался в салон машины при помощи сканера сигнализации.Оказалось, что он попал в объектив камеры наблюдения. Оперативники изъяли с места происшествия следы рук и материи.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время оперативники разыскивают преступника.