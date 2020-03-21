Блогер из Уфы отказалась от карантина после Таиланда и обозвала всех «подпердышами»

Сильный скандал разгорается вокруг известной блогерши Гузель Шарафутдиновой. Девушка вернулась из Таиланда и отказалась от самоизоляции. На критику подписчиков она обозвала их «подпердышами».

Известная блогерша Гузель Шарафутдинова накануне вернулась из отпуска в Таиланде. В этой стране сейчас, к слову, тяжёлая ситуация, связанная с эпидемией коронавируса. Однако девушка решила проигнорировать требования Минздрава, которые предписывают самоизолироваться после заграничных поездок на 14 дней.

В своих сторис она уверила всех, что с ней все хорошо. Девушка при этом показала себя и своего малыша. Она сообщила, что едет в гости к матери.

Напомним, что пожилые люди находятся в особой зоне риска по коронавирусу. Подписчики не поверили ей и потребовали немедленно сообщить о своём приезде врачам. Шарафутдинова отреагировала на это максимально грубо.

Я сама решу, что мне делать, без чужого вмешательства и советов! Кто будет нервировать, полетит в одно место. Подпердышей это тоже касается! Раскудахтались тут! Гузель Шарафутдинова, блогер

Гузель Шарафутдинова известна своими юмористическими скетчами в Инстаграме. Количество ее подписчиков перевалило за четверть миллиона. Недавно девушка родила малыша, процесс появления ребёнка на свет поэтапно транслировался на ее странице в социальных сетях.