При пожаре в Башкирии эвакуировали 100 человек

В Башкирии 3 единицы техники и 7 сотрудников МЧС привлеклись к тушению пожара. По информации ГУ МЧС по Башкирии, в многоквартирном доме города Белебей сработала пожарная сигнализация. Увы, один человек все-таки пострадал.

Пожар начался днем в жилом пятиэтажном доме. На место прибыли пожарные и другие экстренные службы. Оказалось, что на первом этаже началось задымление.

Газодымозащитная служба эвакуировала из дома 100 человек, среди них было пятеро детей. Через несколько минут пожар потушили. Пострадал мужчина 1990 года рождения, его сразу доставили в городскую больницу.