В Башкирии мужчине проломили голову во время застолья

В Башкирии застолье двух знакомых закончилось убийством. Преступление произошло в Стерлитамаке. Подозреваемого заметил начальник дежурной части, выйдя на обеде на улицу.

Инцидент произошел между 35-летним мужчиной и его приятелем 37 лет. Во время распития спиртного начался конфликт, и мужчина постарше нанес удар знакомому, проломив голову. После этого подозреваемый перетащил тело в ванную.

Очень скоро подозреваемого задержали. Начальник дежурной части вышел на улицу и заметил мужчину, похожего на того, кого описывали в ориентировке. Сотрудники полиции Стерлитамака задержали мужчину и предъявили ему обвинение по статье «Убийство».