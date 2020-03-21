Самоизолироваться обязаны 15 тысяч жителей Башкирии

В Башкирии 15 тысяч жителей обязаны уйти на карантин. Все эти люди прибыли в республику в последние две недели из эпидемически неблагополучных стран. То есть оттуда, где бушует коронавирус.

Об этом говорили 21 марта на заседании оперштаба по недопущению завоза и распространения коронавируса. Радий Хабиров особо подчеркнул необходимость самоизоляции прибывших. Именно вернувшиеся из-за границы могут стать разносчиками заболевания, считают эпидемиологи.

Глава региона также отмечает, что карантин – это не чей-то каприз. Переживать из-за проблем на работе тоже не стоит, так как в случае самоизоляции выдается больничный лист. Работодатель не имеет права прерывать или отменять карантин.