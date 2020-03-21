В пяти районах Башкирии незаконно приняли и перевезли более тонны лома

В пяти районах Башкирии в ходе рейда обнаружили нелегальные пункты приема, хранения и транспортировки металлолома. В общей сложности сотрудниками МВД изъято около 1770 килограммов лома. По всем делам составлены административные протоколы.

В селе Черниковка 30-летний мужчина организовал нелегальный пункт приема металлолома. Причем прямо у себя дома. Полиция изъяла более 700 килограммов металла.

В Ишимбайском районе мужчина для приема и хранения черного и цветного металлов арендовал помещение. А в селе Новобелокатай мужчина решил принимать лом дома. В сумме у обоих нарушителей изъято более 70 килограммов металла.

Около тонны удалось конфисковать после проверок в Кугарчинском и Мечетлинском районах. Здесь незаконно перевозили металлолом. Нарушители использовали для этого свои автомобили.