Работники сельхозпредприятий Башкирии стали чаще получать травмы

На Агропромышленном форуме в Уфе обсудили тему безопасности и охране труда в сельском хозяйстве. На «круглом столе» сотрудники Гострудинспекции РБ сообщили, что за прошлый год почти вдвое возросло количество жертв на предприятиях. В 2019 году было зафиксировано целых 29 несчастных случаев на сельхозпредприятиях.

Из общего числа 21 случай связан непосредственно с производством. Главный госинспектор по охране труда в Башкирии Владислав Носов отметил основные причины травм на производствах. Оказалось, что в 36% случаев, по словам госинспектора, причинами смертей и травм являются самостоятельные решения работников «устранить возникшие неполадки в технике, не отключив при этом оборудование, не заглушив двигатель».

А происходят такие ситуации чаще всего по вине работодателя, рассказал Владислав Носов. Потому что именно руководитель должен донести до сотрудников требования по охране труда и обеспечить постоянный контроль за соблюдением перечня этих правил. Также работодателю

В целях снижения уровня производственного травматизма в сельском хозяйстве Гострудинспекцией предложены такие меры, как назначение специалистов по охране труда в районных сельхозуправлениях и организациях АПК; увеличение объёма финансирования мероприятий по охране труда на каждого работника с помощью средств Фонда социального страхования; разработка и внедрение на сельхозпредприятиях системы управления охраной труда. Пресс-служба Гострудинспекции РБ