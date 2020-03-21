В Башкирии нашли нарушения в местах проживания иностранцев-рабочих

В Уфе прошел профилактический рейд. Сотрудники Управления пожарной охраны и отдела по вопросам миграции УМВД Уфы посетили мета проживания иностранных работников на стройплощадках. Рейды прошли вблизи поселков Нагаево, Жилино, Зинино и Карпово.

Оказалось, что в помещениях, где проживали работники, имелся целый ряд нарушений. Требованиям норм ПУЭ не соответствовала электропроводка, не обнаружилось средств противопожарной защиты. Даже средства для тушения пожара в помещениях не были предусмотрены.

Допускается эксплуатация электроплит и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, электрические приборы оставляются включенными в электрическую сеть без присмотра. Нашей задачей является предупреждение подобных ситуаций. Мы хотим донести людям, что, в первую очередь, безопасность зависит от самого человека. Замначальника МБУ УПО г. Уфы Рустем Мухаметшин

Рабочим напомнили о мерах пожарной безопасности. Также все работники стройплощадок были проинструктированы по порядку действий при ЧС. В свою очередь сотрудники миграционной службы проверили документы иностранных работников.