В Башкирии нашли нарушения в местах проживания иностранцев-рабочих

В Уфе прошел профилактический рейд. Сотрудники Управления пожарной охраны и отдела по вопросам миграции УМВД Уфы посетили мета проживания иностранных работников на стройплощадках. Рейды прошли вблизи поселков Нагаево, Жилино, Зинино и Карпово.
Оказалось, что в помещениях, где проживали работники, имелся целый ряд нарушений. Требованиям норм ПУЭ не соответствовала электропроводка, не обнаружилось средств противопожарной защиты. Даже средства для тушения пожара в помещениях не были предусмотрены.
Рабочим напомнили о мерах пожарной безопасности. Также все работники стройплощадок были проинструктированы по порядку действий при ЧС. В свою очередь сотрудники миграционной службы проверили документы иностранных работников.
Фото: МЧС РБ