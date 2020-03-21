В Уфе спецслужбы перекрыли шоссе в Дему

В Уфе на трассе обнаружена правоохранительные органы остановили движение. Об этом говорят очевидцы необычного происшествия. Пробка образовалась по пути в Дему.

Автолюбители, двигаясь по трассе в Дему застряли в огромной пробке. Оказалось, что на участке дороги путь преградили сотрудники правоохранительных органов. Все автомобили они останавливают и просят вернуться назад.

Очевидцы теряются в догадках. При этом противоположная полоса продолжает беспрепятственное движение. Наш источник в правоохранительных органах рассказал, что все из-за расстрелянного автомобиля.

Пробка немыслимая! Не пропускают дальше. Сколько ждать, вообще не известно. Загир, очевидец

Видимо, что-то серьезное произошло. Там сотрудники полиции в масках никого не пускают, разворачивают всех. Галина, очевидец

Фото: очевидцы