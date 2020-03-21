В Уфе в спецкостюмах начали обходить самоизолированных

В Уфе начался обход самоизолированных жителей Башкирии, которые за последние 2 недели прибыли из-за рубежа. Рабочая группа состоит из двух человек, рассказали в администрации Уфы. Это могут быть соцработник и представитель МЧС или сотрудник управления пожарной охраны.

Ежедневно такие группы будут всех, кто недавно прибыл из зарубежной поездки. Обход проводится для того, чтобы убедиться в самоизоляции вернувшихся жителей Башкирии. Также в ходе проверки будут узнавать о состоянии здоровья и нуждах в продуктах или медикаментах.

В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что при необходимости продукты изолированным будут доставлять соцработники. Потому что в течение 14 дней такие жители Башкирии не могут никуда выйти. Ранее уже сообщалось, что распоряжение о карантине установила федеральная власть.