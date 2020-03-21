«Там трупы, расстрел был»: известны подробности о перекрытой спецслужбами дороге в Уфе

Появились подробности о ситуации на трассе из Уфы в Дему. Наш источник в правоохранительных органах сообщает, что на месте происшествия работают спецслужбы, а также сотрудники МВД. Движение остановлено, не пропускают ни ГИБДД, ни журналистов.

По информации источника, на месте происшествия даже кидались с автоматами на инспекторов. Все автомобили разворачивают и рекомендуют продолжать движение через М5. Из-за инцидента на дороге образовалась длинная пробка.

Из Уфы в Дему, как и в обратном направлении по этой дороге не проехать. Движение будет закрыто минимум на три часа. Машины из Демы пропускают только до микрорайона Яркий.